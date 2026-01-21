mopo plus logo
Küchenbrand in Flüchtlingsunterkunft in Heimfeld – Feuerwehr mit Großaufgebot im Einsatz

Die Feuerwehr war mit mehreren Löschfahrzeugen und Rettungswagen im Einsatz. (Symbolfoto) Foto: RUEGA

  • Heimfeld

Küchenbrand in Flüchtlingunterkunft – Großeinsatz in Hamburg

In Heimfeld ist die Feuerwehr am Mittwochmittag mit einem Großaufgebot zu einem Küchenbrand in einer Flüchtlingsunterkunft ausgerückt. Auch mehrere Rettungswagen waren im Einsatz.

Zu dem Brand kam es gegen 12.25 Uhr in der Straße Am Radeland. Dort war nach Angaben von Feuerwehrsprecher Steffen Malz ein Küchenbrand in einer Flüchtlingsunterkunft gemeldet worden. Da zunächst unklar war, ob es Verletzte gab, löste die Feuerwehr die zweite Alarmstufe aus.

Mehrere Löschzüge und Rettungswagen im Einsatz

Mehrere Löschzüge und Rettungswagen rückten an. Verletzt wurde zum Glück niemand. Bewohner und Mitarbeiter hatten den Brand bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte weitgehend gelöscht. Die Feuerwehr übernahm die Nachlöscharbeiten und belüftete die Räume.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

