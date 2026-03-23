Feuer in der Wohnung: Mann steht am Fenster und ruft um Hilfe

Schwarzer Qualm drang aus der Wohnung, am Fenster ein Bewohner, der um Hilfe rief. In Billstedt ist es am Montagnachmittag zu einem dramatischen Feuerwehreinsatz gekommen.

Die Rettungskräfte wurden gegen 14.45 Uhr zum Tabulatorweg gerufen. Von dort war ein Brand in einer Wohnung gemeldet worden. Weil Menschen in Gefahr waren, rückte die Feuerwehr mit mehreren Löschzügen und dem Notarzt an.

Bewohner über Drehleiter gerettet

Laut einem Feuerwehrsprecher stand bei Eintreffen der Rettungskräfte ein Bewohner am Fenster und rief um Hilfe. Er wurde über eine Drehleiter gerettet und vom Rettungsdienst versorgt, musste aber nicht in die Klinik. In der Wohnung war es zu einem Küchenbrand gekommen. Der war nach gut 40 Minuten gelöscht.