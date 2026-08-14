In einer Wohnung in Horn geriet Unrat auf dem Herd in Brand – die Einsatzkräfte mussten die Wohnungstür gewaltsam öffnen.

In einer Wohnung am Querkamp ist am Donnerstagabend ein Feuer ausgebrochen. Eine Person wurde verletzt und musste ins Krankenhaus. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen.

Gegen 20.40 Uhr ging bei der Feuerwehr ein Notruf wegen Brandgeruchs aus dem vierten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses am Querkamp ein. Nach ersten Angaben sollte sich noch eine Person in der Wohnung befinden.

Einsatzkräfte öffnen Tür gewaltsam

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Die Einsatzkräfte öffneten die Tür gewaltsam und fanden in der Wohnung brennenden Unrat auf einem Herd vor. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Anschließend wurden die Wohnung und das Treppenhaus gründlich belüftet.

Laut eines Reporters vor Ort wurde der Einsatz erschwert, weil die Wohnung stark zugemüllt gewesen sein soll.

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Die Person in der Wohnung erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Wohnung blieb nach Angaben der Feuerwehr bewohnbar.

Die Ursache des Feuers ist bislang unklar. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.