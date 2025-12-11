Küche steht in Flammen: Frau in Lebensgefahr

Flammen und dicker Rauch in Lurup: Bei einem Küchenbrand in einer Doppelhaushälfte wurde eine Person lebensgefährlich verletzt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Gegen 10.15 Uhr wurden Feuerwehrleute am Donnerstagvormittag zu einem Brand in der Wilsdorfallee in Lurup gerufen. Zeugen hatten dichten Rauch entdeckt, der aus der Küche einer Doppelhaushälfte kam. Besonders verheerend: Eine Person befand sich noch im Haus.

Hamburg: Frau in Klinik

Drei Ersthelfer vor Ort versuchten noch, zu der Person zu gelangen, konnten aufgrund der schweren Rauchentwicklung aber nicht zu ihr vordringen. Die Einsatzkräfte retteten sie schließlich lebensgefährlich verletzt aus dem Gebäude. Laut einem Reporter vor Ort soll es sich um die ältere Bewohnerin des Hauses handeln, die dann mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht wurde.

Die Ersthelfer wurden vor Ort versorgt, mussten aber nicht ins Krankenhaus, so der Feuerwehr-Sprecher. Die Flammen konnten schließlich zügig gelöscht werden.

Laut Polizei kam es an den Ecken der Wilsdorfallee zum Rugenbarg und zum Böttcherkamp zu Straßensperrungen. Die Brandursache war zunächst noch ungeklärt. (nf)