Ausgedehnter Brand in einem Einfamilienhaus in Volksdorf: Ein Mann kommt ins Krankenhaus.

In Volksdorf ist es am Montagvormittag zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. In einem Einfamilienhaus stand eine Küche in Flammen. Ein Bewohner wurde verletzt gerettet.

Zu dem Einsatz kam es gegen 11.40 Uhr am Rögenweg. Laut einem Feuerwehrsprecher fanden die eingesetzten Kräfte dort einen ausgedehnten Küchenbrand vor. Ein Bewohner wurde gerettet und vom Rettungsdienst versorgt. Danach kam er in ein Krankenhaus.

Hoher Sachschaden nach ausgedehntem Küchenbrand

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Rund 20 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Der Brand war nach rund 30 Minuten gelöscht, danach wurde das stark verqualmte Haus für längere Zeit belüftet. Die Brandursache ist unklar und wird von der Polizei ermittelt. Es entstand hoher Sachschaden.