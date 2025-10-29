Großeinsatz in Hamburg: Küche in Flammen – mehrere Personen gerettet

Am Mittwochmittag kam es in Neugraben zu einem Großeinsatz der Feuerwehr. In einem Wohnhaus war eine Küche in Brand geraten, mehrere Bewohner wurden aus dem Gebäude gerettet.

Der Brand brach gegen 12 Uhr in einer Dachwohnung an der Cuxhavener Straße aus. Beim Eintreffen des Löschzuges stellten die Retter eine starke Verqualmung im Haus fest. Menschen im Gebäude befanden sich in akuter Gefahr, sodass umgehend zusätzliche Einsatzkräfte angefordert wurden.

Vier Bewohner gerettet – zwei ins Krankenhaus

Ein weiterer Löschzug, mehrere Rettungswagen und ein Notarzt rückten aus. Laut Feuerwehrsprecher wurden vier Bewohner aus dem Gebäude gerettet, zwei von ihnen erlitten eine Rauchvergiftung und wurden zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Brand konnte nach etwa einer Stunde gelöscht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.