Ein ausgedehnter Brand in einem Reihenhaus in Billstedt hat einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Ein Feuerwehrmann aus Schleswig-Holstein, der zufällig im Nachbarhaus war, hatte den Brand entdeckt und rettete eine Frau vor den Flammen. Dabei brachte er sich selbst in höchste Gefahr.