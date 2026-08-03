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Polizei
Kriminelle brechen in Hamburger Schule ein – und fackeln Unterlagen ab
In Lohbrügge brannten am Montagmorgen Unterlagen in einem Klassenraum. Die Polizei fahndet erfolglos nach dem Verursacher.
Unbekannte sind am Montagmorgen in einer Schule in Lohbrügge eingebrochen – und zündeten Unterlagen an.
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Die Feuerwehr wurde gegen 6.30 Uhr zu der Schule in der Straße Weidemoor gerufen, weil in einem Klassenraum Papier brannte, bestätigt ein Feuerwehrsprecher. Als die Einsatzkräfte ankamen, war das Feuer bereits von allein ausgegangen, sodass die Feuerwehr 20 Minuten später bereits zurück auf die Wache fahren konnte.
Die Polizei suchte in der Umgebung der Schule nach den Tätern, aber ohne Erfolg, so ein Polizeisprecher. Die Ermittlungen laufen. (mp)