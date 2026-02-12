Kreisel in Hamburg: Radfahrer von Auto erfasst – Krankenhaus

Unfall in Rissen: Am Donnerstagabend kam es in einem Kreisel zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Fahrradfahrer. Der Radler wurde dabei verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Was war passiert? Der Unfall ereignete sich im Kreisverkehr am Ende der Rissener Landstraße, an dem Wedeler Landstraße, Raalandsweg, Alte Sülldorfer Landstraße und Klövensteenweg zusammenlaufen. Nach Angaben der Polizei ist der Fahrradfahrer in den Kreisel eingefahren und hat dabei ein Auto übersehen. In der Folge kam es zum Zusammenstoß.

Radfahrer mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht

Nach Informationen eines Reporters vor Ort erlitt der Fahrradfahrer eine Kopfplatzwunde und klagte nach dem Zusammenstoß über starke Bauchschmerzen. Er wurde vor Ort vom Deutschen Roten Kreuz versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei bestätigte auf MOPO-Anfrage, dass der Fahrradfahrer in ein Krankenhaus transportiert wurde, sprach jedoch lediglich von leichten Verletzungen.