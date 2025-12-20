Krawalle vor HSV-Spiel befürchtet: Polizei nimmt 55 Fußballfans in Gewahrsam

Kurz vor Beginn des HSV-Spiels gegen Eintracht Frankfurt hat die Polizei 55 Fans von beiden Mannschaften in Gewahrsam genommen. Sie wurden in sogenannte Gefangenensammelstellen gebracht.

Ein Sicherheitsdienst hatte in der Nacht zu Samstag gegen 1.30 Uhr eine größere Ansammlung von Fans in der Nähe des Volksparkstadions in Bahrenfeld bemerkt, die sich laut Lagedienst in einer aufgeheizten Stimmungslage befanden. Daraufhin sei die Polizei alarmiert worden, die mit mehreren Einsatzfahrzeugen anrückte.

Angesichts von befürchteten Ausschreitungen seien insgesamt 55 Personen in Gewahrsam genommen worden, davon 39 Eintracht-Frankfurt-Anhänger und 16 HSV-Fans, teilte der Sprecher mit. Wegen der Gefahr der Ausübung eines schweren Landfriedensbruchs seien die Fangruppen getrennt auf zwei Gefangenensammelstellen verteilt worden.

Auch wenn die Krawalle auf diese Weise verhindert wurden – auf das Spiel müssen die 55 Fans alle verzichten: Wie der Lagedienst-Sprecher erklärte, müssen sie bis zum Ende des Spiels in den Gefangenensammelstellen verbleiben. (mp)