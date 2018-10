Krawall an der Holstenstraße: Fangruppen gehen aufeinander los

Altona-Nord -

Frust auf dem Platz, Gewalt auf der Straße: Mehrere Mannschaftswagen und Streifenwagen der Polizei mussten nach dem Zweit-Liga-Spiel HSV gegen Bochum zu einer Massenkeilerei zwischen verfeindeten Fan-Lagern ausrücken.



Gegen 15.30 Uhr am Sonntag gingen die ersten Notrufe bei der Polizei ein. Passanten und Anwohner meldeten eine größere Personenansammlung von HSV- und Bochum-Fans, die an der Ecke Holstenstraße/Max-Brauer-Allee aufeinander einprügelten.



Sofort rückte eine ganze Armada an Peterwagen an. Als die verfeindeten Fans die Martinshörner der anrückenden Polizisten hörten, liefen sie auseinander und flüchteten unerkannt in alle Richtungen.



Daher wurde auch niemand festgenommen, so ein Polizist. Auch Verletzte gab es nach Polizeiangaben keine.