Kran-Alarm! Illegaler Kletterer sorgt für Großeinsatz im Hafen – zum zweiten Mal

Kran-Alarm im Hamburger Containerhafen! Ein Mann kletterte unerlaubt auf einen Schiffskran in Altenwerder – bereits zum zweiten Mal innerhalb einer Woche.

Der Sicherheitsdienst rief gegen 6.20 Uhr Polizei und Feuerwehr, weil ein unbekannter Mann auf dem Gelände am Ballinkai entdeckt wurde. Der Eindringling soll dann in Richtung einer Containerbrücke gelaufen und hinauf geklettert sein, sagte eine Polizeisprecherin.

Altenwerder: Polizei nimmt 24-Jährigen in Containerhafen fest

Die Einsatzkräfte legten laut Feuerwehr zunächst den Fahrstuhl, der nach oben führt, still. Die Polizei durchsuchte daraufhin den Kran. Sie fand den Mann kurz darauf und nahm ihn am Boden in Gewahrsam.

Aktuell wird ermittelt, warum der 24-Jährige auf die Containerbrücke kletterte. In der vergangenen Woche habe es bereits einen ähnlichen Vorfall gegeben, erklärt die Polizeisprecherin. In beiden Fällen soll es sich um denselben Mann handeln. (zc)