Hafenkran in Flammen – Großeinsatz

Auf dem Containerterminal Altenwerder läuft ein Großeinsatz der Feuerwehr. Die Kanzel eines Containerkrans brennt, mehrere Menschen mussten gerettet werden.

Das Feuer brach gegen 9.50 Uhr aus. Laut Feuerwehr mussten insgesamt sechs Menschen aus dem Führerhaus gerettet werden, verletzt wurde niemand. Eine schwarze Rauchwolke stand über dem Terminal.

Zur Stunde laufen die Löscharbeiten zu Land und mit dem Feuerwehrboot vom Wasser aus. Anscheinend entstand das Feuer, als der Portalkran abgebaut werden sollte.