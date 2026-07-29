Die Fahrerin des Mini musste von Feuerwehrleuten aus dem Auto befreit werden. NEWS5

Bei einem Verkehrsunfall in Marienthal ist am Mittwochvormittag eine Autofahrerin leicht verletzt worden. Weil zunächst von eingeklemmten Insassen die Rede war, rückte ein Großaufgebot der Feuerwehr samt Notarzt an.

Der Unfall ereignete sich gegen 11.25 Uhr in der Oktaviostraße. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei verlor eine 41-jährige Autofahrerin infolge eines plötzlichen Krampfanfalls in der verkehrsberuhigten Zone die Kontrolle über ihren nagelneuen Mini.

Auto überschlägt sich nach Kollision mit Baum

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Das Fahrzeug kam nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum, wurde zurück auf die Straße geschleudert und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Die 41-Jährige war entgegen der ersten Meldung nicht eingeklemmt. Sie wurde von Rettungsdienst und Notarzt versorgt.

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Die Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt die genaue Unfallursache. Die Oktaviostraße war rund eine Stunde lang gesperrt.