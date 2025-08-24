mopo plus logo
Ein ausgebranntes Studio mit Polizeiband abgesperrt

Der Tatort ist inzwischen abgesperrt. Foto: Zoe Clausen

  • Hohenfelde

paidKosmetikstudio mitten in Hamburg gesprengt: „Laden gehört einer total tollen Frau“

Am Sonntagmorgen explodierte in der Lübecker Straße ein Kosmetikstudio – Verdacht auf Brandstiftung. Wo am Tag zuvor noch ein voll eingerichteter Laden stand, bleibt jetzt nur ein Haufen aus Scherben und Schutt zurück, das Meiste bereits in Müllsäcken verstaut. Direkt gegenüber des Tatorts steht ein Hotel. Gäste und Personal haben die Explosion hautnah miterlebt.








