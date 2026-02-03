„Korpulent und mit Halbglatze“: Polizei sucht dringend nach Unfallfahrer

Nach einem Verkehrsunfall in Lurup fahndet die Polizei nach einem Autofahrer, der nach dem Unfall verletzt die Flucht ergriff. Der Vorfall ereignete sich am frühen Sonntagmorgen auf der Luruper Hauptstraße.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein unbekannter Mann mit einem blauen Nissan Qashqai in Richtung Luruper Chaussee unterwegs, als er aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet. Dort streifte er seitlich den entgegenkommenden Toyota Yaris eines 48-Jährigen. Der Mann wurde bei dem Zusammenstoß verletzt, beide Fahrzeuge wurden beschädigt.

Anstatt sich um den Verletzten zu kümmern, soll der Nissan-Fahrer ausgestiegen, sich kurz umgesehen und dann zu Fuß in Richtung Böttcherkamp geflüchtet sein. Rettungskräfte versorgten den verletzten Toyota-Fahrer und brachten ihn ins Krankenhaus.

Fahrzeug des Unfallfahrers von der Polizei sichergestellt.

Der flüchtige Autofahrer wird als 40 bis 60 Jahre alt, 1,70 Meter groß, korpulent und mit Halbglatze beschrieben. Er hat laut Polizei ein „südländisches Erscheinungsbild“. Trotz sofortiger Fahndung mit mehreren Streifenwagen blieb der Mann bislang verschwunden. Sein Fahrzeug sowie weitere Beweismittel wurden von der Polizei sichergestellt.

Für die Unfallaufnahme war die Luruper Hauptstraße zwischen Elbgaustraße und Stadionstraße bis etwa 7.20 Uhr voll gesperrt. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum geflüchteten Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 040/4286-56789 oder bei jeder Polizeidienststelle zu melden.