Betrunkene springt kopfüber in die Elbe: Großeinsatz an den Landungsbrücken

An den Landungsbrücken (St. Pauli) hat eine betrunkene Frau am Dienstagabend für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Sie ist laut Polizei stark alkoholisiert kopfüber in die Elbe gesprungen. Zeugen des Vorfalls retteten sie.

Zu dem Einsatz kam es gegen 22.50 Uhr. Laut Feuerwehr wurde eine Person im Wasser gemeldet. Daraufhin rückte ein Großaufgebot an Rettungskräften an. Darunter neben mehreren Löschfahrzeugen auch die Taucher und ein Notarzt.

Zeugen retten Frau aus Elbe

Noch bevor die Retter am Einsatzort eintrafen, hatte die Besatzung eines Ausflugsschiffes die Betrunkene bereits aus dem Wasser gezogen. Sie war unverletzt und lehnte einen Transport in die Klinik ab. Eingehüllt in eine Decke trat sie mit einem Begleiter den Heimweg nach Hause an.

Das könnte Sie auch interessieren: Großeinsatz im Hamburger Norden: Frau vermisst – Hubschrauber unterstützt Suche

Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich bei dem Sprung offenbar um eine Mutprobe. Die Polizei warnt dringend vor solchen Aktionen: Ein Sprung in die Elbe im Hafenbereich gilt wegen der starken Strömung als lebensgefährlich. Ihr Übermut könnte für die Frau teuer werden: Die Rechnungsstelle der Feuerwehr prüft, ob die Schwimmerin die Kosten für den Rettungseinsatz zu tragen hat.