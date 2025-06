Kontrollen bei Harley Days: 30 Motorräder sichergestellt

Es sind wieder Harley Days – und Hamburg wird für ein Wochenende zur Biker-Metropole, wenn Tausende mit ihren schweren US-Maschinen durch die Stadt cruisen. Doch der Auspuff-Sound einiger Motorräder war zu laut – ein Fall für die Einsatzgruppe Autoposer.

Wie die Polizei auf MOPO-Nachfrage bestätigte, war die Einsatzgruppe am Samstag zwischen 14 und 22 Uhr im Stadtgebiet unterwegs, um Kontrollen an Motorrädern durchzuführen. Dabei wurden zahlreiche Biker gestoppt und kontrolliert: Entweder kam den Beamten das Donnern der großen Motoren zu laut vor oder sie hatten verbotene Basteleien an den Maschinen bemerkt.

30 Motorräder sichergestellt

Laut einem Sprecher des Lagedienstes der Polizei wurden an 30 Motorrädern verbotene Umbauten festgestellt, sodass die Weiterfahrt untersagt wurde. Die Bikes wurden sichergestellt.

Das könnte Sie auch interessieren: Streit eskaliert: Mann schwer am Kopf verletzt – Mordkommission ermittelt

Zudem trafen die Einsatzkräfte zwei Motorradfahrer ohne gültige Fahrerlaubnis an. Sie leiteten Strafverfahren gegen die Biker ein.