Kontrollen an Hamburger Bahnhof – Jugendlicher hat gleich drei Waffen dabei

Am Bahnhof Berliner Tor (St. Georg) haben Bundespolizei, Landespolizei und Sicherheitsdienste am Mittwoch gemeinsam Kontrollen in der Waffenverbotszone durchgeführt. Dabei wurden verbotene Gegenstände, Messer und Drogen sichergestellt.

Rund 50 Einsatzkräfte waren zwischen 14 und 21 Uhr im Einsatz. Insgesamt kontrollierten sie laut Bundespolizei 926 Personen. Bei mehreren Kontrollen stellten die Beamten verbotene Gegenstände sicher – darunter bei einem 15-Jährigen ein Messer, eine Schreckschusspistole sowie einen Schlagring.

Auch Drogen und Bargeld sichergestellt

Bei einem 25-jährigen Mann fanden die Einsatzkräfte 24 Verkaufseinheiten mutmaßlich Marihuana sowie rund 2500 Euro Bargeld. Im Anschluss wurde ein Durchsuchungsbeschluss für seine Wohnung in St. Georg vollstreckt. Dort stellten die Beamten zusätzlich einen Totschläger und eine Schreckschusswaffe sicher.