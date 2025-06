Zwei Autofahrer rasen gegen Bäume – und haben Riesenglück

Bei einem Unfall in Glinde (Kreis Stormarn) haben die Insassen eines Audi großes Glück gehabt: Der Fahrer hatte die Kontrolle verloren und war mit seinem Wagen gegen einen Baum gefahren – das Auto ist nur noch Schrott. In Hamburg passierte ein ähnlicher Unfall.

Der Audi-Fahrer war in Glinde auf der Möllner Landstraße unterwegs. Um kurz vor 22 Uhr am Freitagabend verließ er einen Kreisel, verlor dann auf laut Polizei „regennasser Fahrbahn“ die Kontrolle: Der A3 geriet in den Gegenverkehr und krachte dann frontal gegen einen Baum.

Glück im Unglück

Bei der Kollision lösten die Airbags aus, die Front, darunter die Stoßstange und ein Scheinwerfer, wurde abgerissen. Trümmerteile lagen neben dem Auto verteilt im Rasen.

Glück im Unglück: Die Insassen blieben durch den Unfall unverletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst gesichtet, mussten aber weder versorgt noch in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kam.

Ähnlicher Unfall in Hamburg

Kurz zuvor war in Neuengamme ein ähnlicher Unfall passiert: Dort hatte der Fahrer eines weißen Ford SUV ebenfalls die Kontrolle verloren, als er auf dem Neuengammer Hausdeich in Richtung Innenstadt fuhr. Er kam laut Polizei nach rechts von der Straße ab. Auch in diesem Fall stoppte ein Baum die Fahrt.

Auch hier löste der Airbag aus, das Fahrzeug wurde stark beschädigt. Der Fahrer wurde leicht verletzt, musste aber nicht in eine Klinik. Auch in diesem Fall steht noch nicht fest, wie der Unfall passiert ist.