SUV-Fahrer verliert Kontrolle und kracht in Fassade – Loch im Haus!

Diese Fahrt endete nicht dort, wo sie vermutlich sollte: Ein Mann ist in Kirchwerder mit seinem VW Tiguan von der Straße abgekommen und in die Fassade eines Hauses gekracht. Die Polizei ermittelt nun – auch gegen den Fahrer selbst.

Um 1 Uhr in der Nacht zu Sonntag war der Mann in Begleitung auf dem Kirchenheerweg in Richtung Elbe unterwegs. In einer Linkskurve verlor er laut Polizei offenbar die Kontrolle über seinen SUV und kam nach rechts von der Straße ab.

Loch im Gemäuer und zerbröckelte Ziegelsteine

Im weiteren Verlauf fuhr er über den Gehweg, durch eine Hecke und blieb im Grünstreifen vor einem Haus stehen – zuvor krachte der Wagen noch in die Fassade. Ein Loch im Gemäuer und zerbröckelte Ziegelsteine waren die Folge.

Während die Begleitung unverletzt blieb, zog sich der Fahrer leichte Verletzungen am Arm zu. Rettungssanitäter versorgten den Mann und brachten ihn vorsorglich ins Krankenhaus.

Begleitet wurde der Rettungswagen von einem Streifenwagen der Polizei. Ein Sprecher dazu: „Es gab Hinweise auf einen möglichen Alkoholkonsum.“ In der Klinik sollte dem Mann eine Blutprobe abgenommen werden. Das Ergebnis stand zunächst aus.

In Sollerup (Kreis Schleswig-Flensburg) hatte es in der Nacht einen ähnlichen Unfall gegeben: Auch dort verlor der Fahrer eines Autos die Kontrolle. Mit vermutlich stark überhöhtem Tempo prallte er zunächst gegen eine Steinmauer und hob dann mit seinem Fahrzeug ab, welches sich mehrfach überschlug und im Vorgarten eines Hauses landete. (dg)