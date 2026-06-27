Von einem Wohnwagen sind nur verkohlte Reste übrig geblieben. Kripo ermittelt in alle Richtungen – war es Brandstiftung?

Feuerwehrkräfte bei Nachlöscharbeiten. Von dem Wohnwagen blieb nichts mehr übrig. HamburgNews/Christoph Seemann

An der Straße Finkenriek in Wilhelmsburg ist in der Nacht zu Samstag ein Wohnwagen in Flammen aufgegangen. Das Gefährt brannte komplett nieder. Die Polizei ermittelt.

Gegen 1.30 Uhr wurde die Leitstelle der Feuerwehr über den Brand informiert. Die Retter, die kurz darauf am Einsatzort ankamen, begannen sofort mit den Löscharbeiten.

Wohnwagen in Wilhelmsburg abgebrannt

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Die Feuerwehr hatte den Brand zügig unter Kontrolle. Doch trotz des schnellen Eingreifens brannte der Wohnwagen komplett nieder.

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Bei den Nachlöscharbeiten wurde nach letzten Glutnestern geschaut, um ein erneutes Entflammen ausschließen zu können. Verletzt wurde durch das Feuer niemand. Zur Zeit des Brandes soll sich niemand im Wohnwagen aufgehalten haben.

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Die Polizei ermittelt nun die Brandursache. Einem Sprecher zufolge könne man aktuell nichts ausschließen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens sei noch nicht beziffert worden.