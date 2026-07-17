Ein Auto fuhr von dem Gelände einer Tankstelle in den fließenden Verkehr – dann kam es zum Zusammenstoß.

Vor einer Tankstelle kam es in Rothenburgsort zu einem schweren Unfall. (Symbolbild) picture alliance/dpa/Matthias Balk

Schwerer Unfall in Rothenburgsort: Ein Motorradfahrer ist am Freitag bei einem Unfall am Billhorner Röhrendamm schwer verletzt worden.

Das Unglück ereignete sich gegen 13 Uhr. Wie eine Polizeisprecherin sagte, ist kurz zuvor ein Auto vom Gelände einer Tankstelle in den fließenden Verkehr gefahren – und dabei mit einem heranfahrenden Motorradfahrer zusammengestoßen. Zuerst berichtete das „Abendblatt“.

Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

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Der Motorradfahrer erlitt durch die Kollision schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Unfallaufnahme war auch ein Verkehrsunfallteam der Polizei vor Ort. Die Straße blieb für etwa eine Stunde rund um die Unfallstelle gesperrt. (mwi)