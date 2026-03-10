SUV kracht in HVV-Bus: 13 Verletzte – nach illegalem Wendemanöver?

Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Dienstagmittag in Harvestehude. An der Grindelallee stießen ein SUV und ein Linienbus zusammen. Es gab 13 Verletzte.

Der Unfall passierte gegen 11.45 Uhr auf der Grindelallee, Höhe der Kreuzung mit der Straße Beim Schlump. Dort krachte es aus bislang ungeklärter Ursache zwischen einem Škoda-SUV und einem Bus der Linie 5 in Richtung Hauptbahnhof.

Unfall Grindelallee: 13 Verletzte – zwei Notärzte im Einsatz

Weil der Busfahrer durch eine Notbremsung versuchte, die Kollision zu vermeiden, stürzten 13 Fahrgäste und verletzten sich dabei zum Teil schwer. Alle wurden vom Rettungsdienst versorgt. Fünf Passagiere wurden ins Krankenhaus gebracht, darunter drei Schwerverletzte. Insgesamt waren rund 40 Retter im Einsatz.

Die Polizei sperrte den Unfallbereich ab. Dadurch kam es zu Verkehrsbehinderungen. Das Verkehrsunfall-Team der Polizei ermittelt nun die Ursache des Zusammenstoßes. Ersten Erkenntnissen zufolge sei auch der SUV stadteinwärts unterwegs gewesen. Ob die Person am Steuer eventuell versucht hatte, an der Kreuzung zu wenden, wird geprüft.

Laut Verkehrsleitzentrale war der Kreuzungsbereich bis etwa 13 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde abgeleitet. Es kam aber zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen.