Unfall mit Linienbus in Hamburg – Rettungsdienst im Großeinsatz

Bei einem Unfall zwischen einem Linienbus und einem Pkw sind am Montagmorgen in Eppendorf mehrere Verletzte gemeldet worden. Ein Großaufgebot an Rettungskräften rückte aus. Zwei Personen kamen in die Klinik.

Zu dem Unfall kam es gegen 9 Uhr an der Kellinghusenstraße in Höhe Schrammsweg. Dort war laut Polizei ein Pkw mit einem Bus der Linie 25 kollidiert. Der Busfahrer habe noch versucht, den Zusammenstoß mit einer Gefahrenbremsung zu verhindern. Mehrere Fahrgäste stürzten.

Mehrere Rettungswagen im Einsatz – Polizei ermittelt

Weil zunächst von mehreren Verletzten die Rede war, rückte die Feuerwehr mit einem Großaufgebot an Rettungswagen an. Laut einem Feuerwehrsprecher wurden mehrere Personen gesichtet, zwei davon waren verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Die polizeilichen Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.