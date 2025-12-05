mopo plus logo
Ein kaputter Audi

Der Audi landete nach dem Zusammenstoß auf der Seite. Foto: Christoph Seemann/HamburgNews

  • Wilhelmsburg

Kollision beim Ausparken: Audi landet auf der Seite

Unfall in Wilhelmsburg beim Ausparken: Einer der beteiligten Wagen landete auf der Seite, doch der Fahrer hatte Glück: Er blieb unverletzt.

Gegen 14.25 Uhr am Freitag parkte ein VW Passat in der Dratelnstraße rückwärts aus. Gleichzeitig fuhr ein Audi die Straße entlang, den der VW-Fahrer offenbar übersah. Beide Fahrzeuge stießen zusammen und der Audi landete auf der Seite, so ein Polizeisprecher. Inzwischen konnte der Wagen wieder kontrolliert zurückgekippt werden.

Verletzt wurde bei dem Unfall laut Polizei niemand. Der Audi-Fahrer konnte sich selbständig aus dem Wagen befreien. Die Straße war wegen der Bergungsmaßnahmen gegen 15.30 Uhr noch halbseitig gesperrt. (mp)

