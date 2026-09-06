Porsche übersieht Taxi. Dann kommt es zum Crash. Bei einem Unfall in Hohenfelde ist eine Frau lebensgefährlich verletzt worden.

Das schwer beschädigte Taxi nach dem Crash auf der Sechslingspforte. NEWS5 / Sebastian Peters

Schwerer Verkehrsunfall an der Alster: Bei einem Crash auf der Sechslingspforte sind am Samstagabend drei Menschen verletzt worden. Eine Frau schwebt in Lebensgefahr.

Der Unfall geschah um 21.42 Uhr, als ein Porsche auf der Sechslingspforte beim Fahrstreifenwechsel ein Taxi übersah und es seitlich touchierte.

Schwerer Unfall in Hohenfelde: Taxifahrgast gegen Windschutzscheibe geschleudert

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Wie der Lagedienst mitteilte, prallte das Taxi anschließend mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Baum am rechten Straßenrand. Eine 24-jährige Frau, die auf der Rückbank saß und nicht angeschnallt war, wurde beim Aufprall nach vorn gegen die Windschutzscheibe geschleudert und lebensgefährlich verletzt.

Rettungskräfte mussten die Frau aus dem Fahrzeug befreien. Nach einer Erstversorgung wurde sie ins Krankenhaus gebracht.

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Der 24-jährige Unfallfahrer und der 36-jährige Taxifahrer wurden nur leicht verletzt. Laut Feuerwehr fuhr ein weiteres Auto in die Unfallstelle. Dabei wurde demnach eine weitere Person verletzt.

Die Sechslingspforte wurde in Fahrtrichtung Alster für längere Zeit gesperrt. Die Polizei ermittelt zu den genauen Umständen des Verkehrsunfalls. (mp)