Hamburger Gangster-Rapper fuchtelt mit scharfer Waffe herum – Polizei im Einsatz

Dicke Karre, dicke Kette, dickes Vorstrafenregister: Ein 33-Jähriger bedrohte am Montag zwei Männer mit einer scharfen Schusswaffe und floh. Verdächtigt wird Rapper Kalim S., der unter anderem mit Gzuz, Haftbefehl und Xatar Songs aufnahm. Es ist nicht das erste Mal, dass er sich mit der Polizei anlegt.

Es ist Montagabend, 22.50 Uhr in Billstedt: Der Hamburger Rapper Kalim S. treibt sich an der Liebzeitstraße herum. Er trifft auf zwei Männer, durch die er sich laut Polizei auf irgendeine Weise beleidigt fühlt. Er zückt eine schwarze Schusswaffe und bedroht die beiden, dann flüchtet er.

Seine Opfer erstatten direkt Anzeige bei der Polizei. Die Beamten suchen mit mehreren Streifenwagen nach dem Rapper und finden ihn schließlich in seinem Wagen in der Archenholzstraße. Sie stellen die Schusswaffe sicher, außerdem liegt noch ein offener Haftbefehl vor, weil eine Restzahlung von 19.200 Euro nicht beglichen wurde, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft bestätigte. Die Zahlung wird noch am Abend beglichen und Kalim S. entlassen – mal wieder.

Berufungsverfahren wegen illegalen Straßenrennens

Wegen eines illegalen Autorennens hatte Kalim S. vor einigen Monaten ein Jahr Haft kassiert, ist gegen das Urteil aber in Berufung gegangen, weswegen er weiterhin auf freiem Fuß ist. Laut Anklage soll er mit seinem Porsche Cayenne GTS auf der Flucht vor der Polizei mit etwa 120 km/h über den Baumwall gerast sein. Der Rapper fuhr demnach nicht nur mehr als doppelt so schnell wie erlaubt, er besaß zu dem Zeitpunkt auch keinen gültigen Führerschein.

Wirklich abzuschrecken, scheint ihn das alles nicht. Auf seinem Instagram-Profil lässt der Rapper kein Klischee aus: Er posiert szenetypisch mit teuren Autos, dicker Kette, jeder Menge Geldscheinen und Sonnenbrille. Sein Album „Thronfolger“, an dem unter anderem Gzuz, Bausa und Luciano mitwirkten, landete 2017 auf Platz sieben der deutschen Albumcharts.

Kalim S. schickt Weihnachtsgrüße vom Schießstand

Vor vier Jahren wünschte Kalim S. seinen 250.000 Followern mit einem Bild vom Schießstand frohe Weihnachten. Im Arm eine Handwaffe und ein Sturmgewehr.

Frohe Weihnachten wünschte der Rapper vor einigen Jahren – die Waffen durften auch hier nicht fehlen.

Auch abseits der Medienwelt scheint Kalim S. ein großer Waffenfreund zu sein, der sich von Gesetzen nicht stoppen lässt. Er wurde am Montag nicht zum ersten Mal mit Waffen erwischt: 2020 entdeckten Beamte im Handschuhfach seiner Mercedes G-Klasse eine Schusswaffe. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden die Polizisten eine weitere Waffe samt Munition.

Der Rapper ist nicht nur wegen unerlaubten Waffenbesitzes vorbestraft, sondern auch wegen Drogen- und Gewaltdelikten. Vor Gericht muss er zum nächsten Mal am 5. Februar erscheinen, dann soll das Berufungsverfahren wegen des Autorennens fortgesetzt werden. Dann wird sich zeigen, ob der Rapper diesmal wirklich ins Gefängnis kommt – oder ob er weiter mit dicker Karre und dicker Kette durch Hamburg cruisen darf.