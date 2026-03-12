Koks, Haschisch, scharfe Waffe: Polizei hebt Drogenlager in Hamburg aus

Erst Deal im Park, dann Zugriff in der Wohnung: Drogenfahnder haben am Dienstagnachmittag in Dulsberg zwei Männer festgenommen – und anschließend kiloweise Drogen gefunden.

Zivile Einsatzkräfte beobachteten am Dienstagnachmittag (10. März) im Bereich des Dulsberg-Parks zwei Männer, die offenbar Rauschmittel an einen Unbekannten verkauften. Kurz darauf bot einer der Verdächtigen einem Fahnder zusätzlich Marihuana zum Kauf an. Die Beamten griffen ein und nahmen die beiden Deutschen im Alter von 17 und 20 Jahren vorläufig fest. Bei der Kontrolle fanden sie bereits portioniertes Marihuana.

Tatverdächtiger hat über 11 Kilo Drogen zuhause

Das zuständige Drogendezernat des Landeskriminalamts (LKA 68) übernahm anschließend die Ermittlungen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft durchsuchten Polizisten die Wohnungen der beiden Männer. In der Wohnung des 20-Jährigen stellten sie große Mengen Drogen sicher: rund 1,4 Kilogramm Kokain, neun Kilogramm Haschisch sowie etwa ein halbes Kilogramm Marihuana. Außerdem fanden die Ermittler eine mutmaßlich scharfe Schusswaffe.

Der 20-Jährige kam nach seiner erkennungsdienstlichen Behandlung in Untersuchungshaft. Ein Richter erließ Haftbefehl. Der 17-Jährige wurde nach den polizeilichen Maßnahmen zunächst wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an. (mp)