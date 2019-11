Kokaintaxi in Hamburg: Familienvater hatte Taschen voller Drogen

Bergedorf -

Manche bestellen sich Pizza, andere Croques. In Hamburg gibt es aber auch einen Markt für illegale Koks-Lieferungen: Die Polizei hat am Mittwoch nämlich einen 50-Jährigen festgenommen, der mit seinem „Kokaintaxi“ das weiße Pulver an seine Kunden ausgeliefert haben soll.

Ein unauffälliger Citroen Berlingo, funktionaler Familienwagen. Damit war der Familienvater samt Ehefrau sowie seiner zwei Kleinkinder in Wentorf unterwegs, als Zivilfahnder ihn schnappten.

Polizei Hamburg stoppt Mann mit Familie in Wentorf

In seiner Jackentasche: 25 Gramm Koks. Im Fahrzeug fanden die Ermittler zwei weitere sogenannte Kokaintränen. Auch in seiner Bergedorfer Wohnung wurden Drogen sichergestellt.

Auf Bestellung: Mann soll Kokain in Hamburg geliefert haben

Der Ermittlungserfolg ist auf die Arbeit der Rauschgiftfahnder zurückzuführen, die dem Mann seit Monaten auf der Spur waren. Sie stellten fest, dass er „täglich an etwa eine niedrige zweistellige Zahl an Personen Kokain im Grammbereich abgab“, wie eine Polizeisprecherin mitteilte.

Seine Kunden, überwiegend aus dem Großraum Bergedorf, mussten ihn nur anrufen – wenig Zeit später stand der Verdächtige mit seinem „Kokaintaxi“ da. Wie ein herkömmlicher Lieferdienst – nur eben mit nicht herkömmlicher Ware.

Beschuldigter kam in Hamburg in U-Haft

Die Beweislast gegen den 50-Jährigen ist so belastend, dass er von einem Haftrichter in Untersuchungshaft geschickt wurde. Wie die MOPO erfuhr, stand er auch vor seiner Festnahme des Öfteren im Konflikt mit dem Gesetz. Auch das dürfte eine Rolle bei der Entscheidung des Richters gespielt haben. (dg).

