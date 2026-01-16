Koks im Hafen gefunden: Dealer weit weg von Hamburg geschnappt

In einem Container im Hamburger Hafen fanden Ermittler mehr als 200 Kilogramm Kokain. Die Spur führte sie ins Rhein-Main-Gebiet.

Die Fahnder haben in Frankfurt am Main und im südhessischen Landkreis Groß-Gerau sechs mutmaßliche Drogenhändler festgenommen worden. Gegen fünf von ihnen sei Haftbefehl erlassen worden, gaben Staatsanwaltschaft, Zollfahndung und Polizei Frankfurt bekannt.

Kokain in Container mit Spachtelmasse

Bereits am Jahresbeginn hatten die Behörden den Angaben zufolge in einem mit Spachtelmasse beladenen Seecontainer aus Brasilien 220 Kilogramm Kokain sichergestellt.

Das könnte Sie auch interessieren: 100.000 Euro für einen Gefallen: So lockt die Drogenmafia Hamburger ins Verderben

Die Spur führte die Ermittler dann ins Rhein-Main-Gebiet. Zudem wurden sieben Wohn- und Geschäftsräume im Kreis Groß-Gerau, Dortmund und in Frankfurt am Main durchsucht. (dpa/mp)