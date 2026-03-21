Kneipen-Großkontrolle: Beamte finden Kokain und illegale Spielautomaten

Im Hamburger Westen sind am Freitagabend mehrere Lokale von Polizei, Zoll, Finanzamt und dem Bezirksamt Altona im Rahmen eines sogenannten Verbundeinsatzes kontrolliert worden. Und die Beamten und Mitarbeiter wurden fündig – unter anderem stellten sie Kokain sicher.

Bei der Aktion waren rund 50 Einsatzkräfte beteiligt. Auf der Liste standen mehrere Etablissements, doch am Ende wurden nur drei Lokale überprüft – weil schon in denen mehr Arbeit wartete als vorher angenommen.

Einsatzkräfte finden Kokain bei Kneipen-Kontrolle

So wurde laut Polizei in einer Kneipe in Ottensen 15 Gramm Kokain gefunden, sorgfältig in verkaufsfertige Ein-Gramm-Kunststoffgefäße – sogenannte „Eppendorfer“ – abgepackt. Zu Festnahmen kam es allerdings nicht, weil die Drogen keiner konkreten Person zugeordnet werden konnten.

In den anderen Läden wurden unter anderem zwei illegal betriebene Spielautomaten und wieder kleine Mengen an Drogen sichergestellt. Zudem ergaben sich Hinweise auf eine Urkundenfälschung. Mitarbeiter des Finanzamtes beanstandeten zudem Unstimmigkeiten in Kassenbüchern. Schließlich wurde herausgefunden, dass dort offenbar Essen ohne Genehmigung verkauft wurde.

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Am Ende des Großeinsatzes standen sechs Anzeigen zu Buche. Die Beschuldigten wurden nach der Überprüfung wieder entlassen. (dg)