Gas-Alarm in Hoheluft! Vierköpfige Familie im Krankenhaus

Eine vierköpfige Familie aus Hoheluft-Ost musste am Mittwochmorgen wegen einer Kohlenmonoxid-Vergiftung ins Krankenhaus gebracht werden.

Als die Kinder aufwachten, klagten sie über starke Kopfschmerzen und Übelkeit, sodass die Eltern gegen 7.50 Uhr den Rettungsdienst riefen. Die beiden Kinder im Alter von 10 und 12 Jahren wurden in ein Krankenhaus gebracht, genau wie ihre Eltern, so ein Feuerwehrsprecher.

Die Symptome wurden nach aktuellen Kenntnissen durch eine Kohlenmonoxid-Vergiftung ausgelöst. Die Feuerwehr stellte bei Messungen in der Wohnung einen erhöhten Wert fest. Wie es zu der hohen Kohlenmonoxid-Konzentration kommen konnte, ist laut Feuerwehr noch unklar. (mp)