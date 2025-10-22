Schon wieder! Köhlbrandbrücke gesperrt – hier droht bald Stau

Wegen dringender Sanierungsarbeiten muss die Köhlbrandbrücke am kommenden Wochenende erneut voll gesperrt werden. Die Polizei rechnet mit Verkehrsbehinderungen.

Aufgrund von Brückensanierungsarbeiten wird die Köhlbrandbrücke erneut voll gesperrt, und zwar von Freitag, 24. Oktober, 22 Uhr bis Montag, 27. Oktober, 5 Uhr, wie die Hafenbehörde mitteilt. Es ist die siebte Vollsperrung der maroden Brücke in diesem Jahr – und sie war eigentlich nicht vorgesehen, wurde aber nötig, weil die vom 10. bis 13. Oktober begonnenen Schweißarbeiten an der Brücke nicht rechtzeitig beendet werden konnten. Laut Polizei ist mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen. Eine Umleitungsstrecke wird ausgeschildert sein.

Köhlbrandbrücke: Kosten gehen in die Millionen

Mehr als sieben Millionen Euro wird der Unterhalt der Brücke in diesem Jahr kosten, wie aus einer Senatsanfrage der CDU hervorgeht.

2024 waren es noch rund fünf Millionen Euro. Und die Prognosen zeigen laut Senatsantwort weiter nach oben: Bis 2029 rechnet die Stadt mit fast elf Millionen Euro pro Jahr – und selbst das könnte nicht reichen. Das Hamburger Wahrzeichen wurde im September 1974 fertiggestellt. Im Laufe der Jahre haben Konstruktion und Fahrbahnbelag immer wieder gelitten und mussten saniert werden. Für das kommende Jahr sind bislang sechs Sperrungen terminiert.