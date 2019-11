Kneipen-Mord in Hamburg: Freunde von Dreifach-Mutter„Josy“ sammeln Spenden

Neugraben-Fischbek -

Die dreifache Mutter Joseline „Josy“ H. ist im Juni in "Katys Hütte", einer unscheinbaren Kneipe an der Cuxhavener Straße getötet worden. Mutmaßlich von Reinigungskraft Mohamed A. (37), der mit ihr eine private Party feiern wollte - die eskalierte. Nun, wenige Monate nach ihrem Tod, sammelt eine alte Wegbegleiterin Spenden. „Wir möchten einige Ersparnisse für ihre Kinder zusammenbekommen.“

So heißt es in dem Spendenaufruf, verfasst von Dalia, eine der Organisatoren der Aktion. Und eine alte Freundin. Insgesamt 8000 Euro wolle man für die Familie aufbringen, um sie „von einigen finanziellen Sorgen zu entlasten“. Bisher sind etwas mehr als 1200 Euro zusammengekommen.

Horror-Tat in Hamburg: „Sie war immer so liebevoll“

„Sie war immer gutmütig, liebevoll und nett. Ich habe zu ihr aufgeschaut“, sagt Dalia über die ermordete Freundin. „Wir wollen sie in Würde zur Ruhe bringen.“

„Jeder Cent hilft“

Zuletzt gespendet hat eine anonyme Person im September. Zehn Euro. Die Organisatoren hoffen, dass noch mehr Menschen sich ein Herz fassen und den Hinterbliebenen des Opfers dieser schrecklichen Tat mit einem kleinen Obolus wieder auf die Beine helfen. „Jeder Cent hilft.“

Rückblick: Es war eine Dienstagnacht. „Josy“ und Mohamed A. tanzen, lachen miteinander. Und trinken. Dann kommt der Mann, der in einer Wohnunterkunft für Flüchtlinge nur wenige Kilometer entfernt in Neu Wulmstorf wohnt, der 36-Jährigen offenbar näher – zu nah. Auf den Aufnahmen der Videokamera ist zu sehen, wie er ihr an die Brüste fasst, ihr das Oberteil entreißen möchte.

Mohamed A. schleift sie ins Damenklo

„Josy“ wehrt sich. Sie geht mit einem Messer auf ihn los, verletzt ihn am Kinn. Er schubst sie, schleift sie in Richtung Damenklo. Dann sind sie im Verborgenen. Mittlerweile ist es 1.40 Uhr.

Zehn Minuten später sitzt Mohamed A. in Boxershorts wieder am Tresen, kippt einen Whisky nach dem anderen. Er hält sein Smartphone in der Hand, nimmt Teppichband aus der Schublade – für die Leiche von „Josy“, die er kurz zuvor totgeprügelt hat?

Dann sieht er ertappt in die Kameralinse. Um 2.10 Uhr endet die Aufnahme.

Täter legt Leiche in Gebüsch ab

Laut Polizei soll A. die Leiche gegen 3 Uhr in einem nahen Gebüsch am Straßenrand, etwa 200 Meter von der Kneipe entfernt, abgelegt haben. Ob er dafür eine Sackkarre benutzte, ist unklar. Dann radelt er die vier Kilometer nach Hause.

Um 13 Uhr am Dienstag fällt dem Mann der Wirtin die Blutlache innerhalb der Kneipe auf. Er ruft die Polizei. Die nimmt Mohamed A. einen Tag später am Mittwoch um 16 Uhr im Buxtehuder Krankenhaus fest. Ein Mitbewohner hatte den Notruf gewählt, als der 37-Jährige nach der Tat blutverschmiert an der Wohnunterkunft ankam. „Er sagte, er hätte einen Unfall gehabt.“

Mohamed A. hat die Tat gestanden. Er sitzt in Untersuchungshaft und wartet auf seinen Prozess.