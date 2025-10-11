mopo plus logo
Zu langer Haft verurteilter Ex-Mongol schreibt im Knast ein Buch über den blutigen Rocker Krieg auf dem Kiez

Arash Ende 2015 in einer Gruppe von Mongols-Rockern. Foto: Privat.

paidKnast-Interview mit Ex-„Mongols“-Rocker: „Es gibt in dieser Welt keine Gewinner“

Er hatte beim Hamburger Rocker-Krieg der„Hells Angels“ und der „Mongols“ eine zentrale Rolle, war für seine Rücksichtslosigkeit bekannt und unberechenbar: Arash Ruja (34), ein verurteilter Verbrecher, Provokateur und Ex-Rocker. Seit knapp zehn Jahren sitzt er in Haft. Aus der Zelle heraus hat er nun seine Biografie geschrieben. Titel: „Der Rache-Rocker“. Eine Abrechnung mit dem Milieu? „Nein“, sagt er. Es sei eine Warnung.

Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
