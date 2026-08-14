Festnahme an einer Tankstelle, Ermittlungen nach einem Bordell-Streit und eine Waffe im Auto: Warum der Boxer erneut im Fokus steht.

Santino F. hatte den Sprung zum Profiboxer gerade geschafft. Doch nach nur einem Kampf war vorerst Schluss, sein nächstes Duell wurde plötzlich abgesagt. Seitdem fällt der heute 22-Jährige immer wieder abseits des Rings auf: mit einem Schuldspruch wegen Zwangsprostitution, schweren Vorwürfen eines Milieu-Aussteigers – und zuletzt mit gleich zwei Festnahmen innerhalb weniger Tage.

Am Abend des 5. August fiel einer Polizeistreife zunächst nur ein unscheinbarer VW Polo auf, der über die Schloßstraße raste und schließlich gegen einen Fahrradbügel krachte. Der Beifahrer sprang aus dem Auto und flüchtete zu Fuß. Der Fahrer fuhr erst weiter, hielt wenig später ebenfalls an und rannte davon.

Als Polizisten den zurückgelassenen Polo durchsuchten, fanden sie eine geringe Menge Cannabis, rund 1000 Euro Bargeld – und eine scharfe Schusswaffe samt Munition.

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Polizei nimmt Santino F. an Tankstelle fest

Die Polizei suchte die Umgebung nach Fahrer und Beifahrer ab und wurde kurz darauf fündig: Santino F. fuhr mit seinem Luxus-Mercedes auf das Gelände einer Tankstelle an der Jüthornstraße. Laut Polizei passte die Täterbeschreibung genau auf den 22-Jährigen und einen seiner Begleiter. F. stand in kurzer Hose und hautengem Oberteil zwischen den Zapfsäulen und musste mit ansehen, wie Beamte seinen Mercedes durchsuchten. Dann wurde er in Handschellen abgeführt – zum zweiten Mal binnen einer Woche.

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Am Montagnachmittag war in einem Bordell an der Straße Kroonstücken in Jenfeld bereits ein Streit eskaliert. Zwei Männer sollen laut Polizei auf einen 43-jährigen Freier eingeschlagen haben. Dabei soll dem Mann auch seine Goldkette geraubt worden sein. Die Polizei entdeckte die mutmaßlichen Angreifer später in der Wandsbeker Marktstraße und nahm sie vorläufig fest. Wie die MOPO erfuhr, soll einer von ihnen Santino F. gewesen sein.

Auftritt in den sozialen Medien: Kiez, Luxus, Autos

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Mit seinen Autos zeigt sich F. auch in den sozialen Medien gerne: dick eingepackt in Moncler-Daunenjacke am Steuer mit Sternenhimmel im Innenraum. Die auffällige Uhr hält er scheinbar beiläufig ins Bild. Auf anderen Fotos lehnt er im Gucci-Hemd an einem Mercedes, im Hintergrund die Reeperbahn, oder posiert mit dem sogenannten „Kiez-Paten“ Sefadin L., der auf St. Pauli verschiedene Läden besitzt. Ein paar Wochen später folgen Bilder, auf denen er einen Löwen streichelt und einen Tiger füttert. Immer wieder Kiez, Luxus, Autos.

Dazwischen taucht aber auch das auf, womit für F. eigentlich alles begann: Boxhandschuhe, Training, Bilder aus dem Ring. Schon als Jugendlicher gehörte der Hamburger zu den erfolgreichsten Boxern seines Jahrgangs. 2016 und 2017 gewann er die deutsche U15-Meisterschaft, 2018 folgte der Titel bei den U17-Junioren. Bei dem Turnier wurde F. zudem als bester Techniker ausgezeichnet.

2024 dann der erste Kampf als Profi, direkt ein Sieg. Der nächste geplante Kampf im September 2024 wurde plötzlich abgesagt. Warum, ist unklar.

Schuldspruch wegen Zwangsprostitution

Während seine sportliche Karriere ins Stocken geriet, nahm die kriminelle Fahrt auf: In einem Verfahren wegen Zwangsprostitution wurde er im November 2024 schuldig gesprochen. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft bestätigte der MOPO, dass F. eine volljährige Frau unter 21 Jahren dazu gebracht haben soll, als Prostituierte zu arbeiten. Laut Anklage schrieb er ihr unter anderem vor, wann sie arbeitete und welche Freier sie empfing. Zudem soll er einen Teil ihrer Einnahmen einbehalten haben.

Da es sich um ein Jugendstrafverfahren handelt, wurde die Entscheidung über die Strafe zunächst ausgesetzt. Sollte F. innerhalb eines bestimmten Zeitraums erneut straffällig werden, kann erneut verhandelt werden.

Milieu-Aussteiger erhebt schwere Vorwürfe gegen F.

Hinzu kommen schwere Vorwürfe aus Berlin: Der Hamburger Milieu-Aussteiger Kahreem El S. wirft Santino F. in einem Beitrag von Spiegel TV öffentlich vor, an einem Angriff auf ihn in Berlin-Neukölln beteiligt gewesen zu sein. Nach seiner Darstellung sollen vier Vermummte und der 22-Jährige mit Messern und Baseballschlägern auf ihn losgegangen sein. „Ich kenne den ja, ich hätte den aus 100 Metern Entfernung erkannt“, sagt El S. in dem Beitrag.

Die Berliner Staatsanwaltschaft bestätigte auf MOPO-Anfrage, dass wegen des geschilderten Vorfalls Ermittlungen laufen. Personalien eines Beschuldigten wollte die Behörde allerdings nicht bestätigen.

Seit seinem Debüt hat Santino F. keinen weiteren Profikampf bestritten. Statt Bildern aus dem Ring gibt es nun Aufnahmen von seiner Festnahme an einer Tankstelle.