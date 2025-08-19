Raubüberfall im Shopping-Center-Klo: Polizei fahndet nach diesem Mann

Mit einem Messer zwang er sein Opfer in eine Toilettenkabine – dann floh er verletzt und ohne Beute. Jetzt fahndet die Polizei öffentlich nach dem mutmaßlichen Täter.

Am 7. Juli wurde ein 21-Jähriger in einer öffentlichen Toilette im Einkaufszentrum „Quarree“ in Hamburg-Wandsbek überfallen. Ein unbekannter Mann folgte ihm dorthin, bedrohte ihn mit einem Messer und forderte sein Handy. Es kam zu einer Auseinandersetzung, bei der der 21-Jährige verletzt wurde. Zeugen griffen ein, woraufhin der Täter ohne Beute flüchtete.

Bärtig, klein und schlank – wer kennt diesen Mann?

Der Gesuchte ist etwa 25 Jahre alt, circa 170 Zentimeter groß, schlank und trägt Bart. Er wird von der Polizei als männlich mit „südländischer“ Erscheinung beschrieben. Zum Tatzeitpunkt trug er eine schwarze „Under Armour“-Trainingsjacke mit weißen Applikationen, eine schwarze Hose, schwarze Schuhe und ein schwarzes Basecap.

Das könnte Sie auch interessieren: Nach tödlicher Gewalttat: Disco „Fun-Parc“ schließt für immer

Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Nun soll eine öffentliche Fahndung den Räuber aufspüren. Die Polizei bittet um Hinweise unter (040) 4286–56789 oder an jeder Polizeidienststelle. (apa)