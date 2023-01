Die gemeinsame Sicherheitswache von Bundes- und Landespolizei am Hamburger Hauptbahnhof ist seit Anfang Juni geschlossen. Als Grund hatte die Polizei „Bauarbeiten” angegeben, durch eine aktuelle Senatsantwort kam jetzt heraus, was die Bauarbeiten verursacht hat – und das klingt echt eklig.

Die gemeinsame Sicherheitswache von Bundes- und Landespolizei am Hamburger Hauptbahnhof ist seit Anfang Juni geschlossen. Als Grund hatte die Polizei „Bauarbeiten” angegeben, durch eine aktuelle Senatsantwort kam jetzt heraus, was die Bauarbeiten verursacht hat – und das klingt echt eklig.

Die Sicherheitswache am Hauptbahnhof, direkt am Hachmannplatz gelegen, dürften wohl die meisten Hamburger zumindest schon einmal von außen gesehen haben. Hier sitzen normalerweise Bundes- und Landespolizei gemeinsam in einem Gebäude. Am 1. Juni 2022 musste die Wache jedoch „aufgrund einer massiven Gebäudeverunreinigung” geschlossen werden. Das geht jetzt aus einer Senatsantwort auf eine CDU-Anfrage hervor.

Fäkalienflut in der Polizeiwache

Die Verunreinigung des Gebäudes wurde durch eine technisch bedingte Verstopfung im Toilettenbereich verursacht. „Austretende Fäkalien hatten den gesamten Gebäudebereich geflutet und in der Folge Interieur, mobile Einbauten sowie feste Gebäudeteile (Fußboden und Wände) zum Teil erheblich beschädigt”, schreibt der Senat weiter.

Der Schaden durch die Fäkalienflut scheint wirklich massiv zu sein, denn inzwischen ist die Wache seit mehr als vier Monaten geschlossen. Die MOPO hat am Montag bei der Polizeipressestelle nachgefragt, wann die Wache voraussichtlich wieder geöffnet sein wird.

Hier erhalten Hamburger am Hauptbahnhof jetzt Hilfe

Dort verwies man auf die Pressemitteilung vom 8. Juli 2022 und sagte, es gebe noch keinen neuen Stand. In der Mitteilung hatte die Polizei darauf hingewiesen, dass die Sicherheitswache am Hauptbahnhof „aufgrund von Bauarbeiten bis auf Weiteres geschlossen ist”.

Um vor Ort ansprechbar zu bleiben, leisteten Bundes- und Landespolizei gemeinsame Präsenzstreifen. Ratsuchende könnten sich mit ihren Anliegen daneben auch an das Bundespolizeirevier im Hauptbahnhof oder das Polizeikommissariat 11 am Steindamm 82 wenden.