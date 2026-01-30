Kleingarten in Hamburg: Laube brennt ab – Einsatzkräfte finden eine Leiche

Flammen loderten am Freitagmittag in Steilshoop. Passanten hatten eine brennende Gartenlaube im Kleingartenverein Steilshoop bemerkt und alarmierten die Feuerwehr. In den Trümmern wurde eine Leiche entdeckt.

Die Einsatzkräfte wurden nach Informationen eines Polizeisprechers gegen 13.20 Uhr informiert. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot in den Eichenlohweg aus.

Feuer in Kleingarten: Toter Mann gefunden

Während der Löscharbeiten entdecken Einsatzkräfte der Feuerwehr den Leichnam eines Mannes in der Laube. Weitere Verletzte gab es nicht. Über die Identität des Verstorbenen ist bislang nichts bekannt. Die betroffene Laube war nicht mehr zu retten.

Todes- und Brandermittler der Polizei sind weiterhin vor Ort, sichern Spuren und untersuchen die Ursache des Feuers. Die Ermittlungen laufen noch. Wie das Feuer ausbrechen konnte, ist bislang unklar. ™