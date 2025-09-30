Kleiner Junge angefahren und schwer verletzt

Bei einem Unfall in Hamburg-Horn ist am Montagabend ein Kind schwer verletzt worden. Der Junge wurde von einem Mofa angefahren. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Unfall passierte laut Polizei gegen 18.15 Uhr an der Kreuzung Hermannstal Ecke Querkamp. Dort wollte ein Achtjähriger die Fahrbahn an einer Fußgängerampel überqueren, dabei wurde er von einem 68-Jährigen auf seinem Mofa angefahren.

Kind mit Notarzt in Klinik – Zeugen gesucht

Das Kind erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen und kam mit einem Notarzt in die Klinik. Der Mofa-Fahrer erlitt einen Schock.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, darum, sich unter (040) 42 84 – 56 789 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen. Insbesondere geht es darum, ob einer der beiden Beteiligten eine rote Ampel missachtet hat.