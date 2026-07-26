Am Samstagmittag verschwindet ein fünfjähriger Junge aus Bramfeld. Die Polizei sucht mit einem Großaufgebot nach dem Kind.

Auch ein Polizeihubschrauber wurde zur Fahndung eingesetzt. (Symbolfoto) RUEGA

Mit einem Großaufgebot sucht die Polizei seit etwa 12.30 Uhr nach dem Jungen. Der Fünfjährige ist am Samstagmittag aus seinem Zuhause am Teerosenweg weggelaufen. Stunden später taucht er wieder auf – an einem ungewöhnlichen Ort.

Wie ein Sprecher des Lagediensts sagte, waren zahlreiche Kräfte im Einsatz. Auch Spürhunde, Drohnen und ein Hubschrauber halfen bei der großangelegten Suche.

Kurz nach 16 Uhr erreichte die Eltern dann die erlösende Nachricht, wie ein Polizeisprecher der MOPO sagte: Der Junge war offenbar selbstständig zur Polizeiwache am Wentzelplatz in Poppenbüttel gelaufen – eine Strecke von rund sieben Kilometern, für die ein Erwachsener bei normalem Schritttempo anderthalb Stunden brauchen würde. Das Kind wurde dann von Beamten nach Hause gebracht.

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Warum der Junge verschwunden ist, ist noch unklar. Es laufen aktuell noch kriminalpolizeiliche Ermittlungen. (mwi)