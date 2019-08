Kleine Mädchen angesprochen: Polizei warnt vor Mitschnacker in Hamburg

Wilhelmsburg -

Ein Mann soll am Montag- und Mittwochabend in Wilhelmsburg mehrere Mädchen verfolgt und sexuell motiviert angesprochen haben. Die Taten ereigneten sich zwischen 18.30 Uhr und 19.50 Uhr am Karl-Arnoldring-Ring, in der Leipeltstraße und am Kirchdorfer Damm. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Die erste Tat ereignete sich am Montag gegen 19.18 Uhr am Karl-Arnold-Ring. Dort sprach der Unbekannte eine 8-Jährige an. Am Mittwochabend schlug der mutmaßliche Mitschnacker gleich zwei Mal zu. Zunächst sprach er an der Leipeltstraße eine 11-Jährige an und gegen 19.49 Uhr ein weiteres Mädchen (9) am Kirchdorfer Damm. Die drei Schülerinnen waren jeweils alleine unterwegs.

Hamburg-Wilhelmsburg: Kinder konnten vor Mitschnacker fliehen

Die betroffenen Kinder konnten flüchten und ihre Eltern informieren. Diese alarmierten die Polizei. Alle Fahndungsmaßnahmen verliefen ergebnislos.



Der Mann soll beleibt sein und eine Halbglatze haben. Vermutlich ist er in einen Fall mit einer schwarzen Limousine unterwegs gewesen. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei zu melden. Tel. 4286 56789. (mp)