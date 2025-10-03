Klamotten am Ufer gefunden: Großeinsatz auf der Hamburger Außenalster

Großeinsatz in der Hamburger Innenstadt: In der Außenalster wird aktuell nach einer Person gesucht, die möglicherweise Hilfe braucht. Polizei, Feuerwehr und DLRG sind im Einsatz.

Um kurz vor 15 Uhr fanden Passanten am Eduard-Rhein-Ufer (Uhlenhorst) Kleidung am Ufer und informierten die Polizei. Weil nicht ausgeschlossen werden konnte, dass das Leben eines Menschen in Gefahr ist, wurde die Feuerwehr alarmiert.

Außenalster: Hubschrauber in der Luft

Die Feuerwehrkräfte suchen zusammen mit der DLRG und einem Sonarboot aktuell die Außenalster ab. Auch ein Hubschrauber ist im Einsatz. Die Polizei geht beide Seiten des Ufers entlang und spricht mit möglichen Zeugen.

Konkretere Hinweise auf eine Gefahrenlage gibt es bisher nicht. Momentan läuft der Einsatz noch. (dg)