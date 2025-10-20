Kita-Einbrecher flieht vor Polizei und springt aus Fenster – schwer verletzt

Polizeieinsatz in Billstedt: Am frühen Montagmorgen ist ein Mann in eine Kita eingebrochen. Als die Polizei anrückte, versuchte er zu fliehen – indem er sprang.

Der Mann war gegen 4.15 Uhr in die Elbkinder-Kita in der Franz-Marc-Straße 10 in Billstedt eingebrochen, bestätigte die Polizei der MOPO. Daraufhin ging der Alarm los und der zuständige Sicherheitsdienst informierte die Polizei. Die Einsatzkräfte rückten mit mehreren Streifenwagen und einem Hund an.

Billstedt: Mann springt bei Flucht aus dem ersten Stock

Offenbar versuchte der Mann daraufhin zu fliehen: Er sprang mutmaßlich aus dem ersten Stockwerk – obwohl das Gebäude bereits umstellt und ein Fluchtversuch zwecklos gewesen sei, so die Polizei. Der etwa Mitte-30-Jährige verletzte sich dabei an den Beinen.

Das könnte Sie auch interessieren: „Todesfälle durch Helmpflicht vermeidbar“ – Experte ist trotzdem dagegen

Mehr Informationen über den Einbrecher lagen der Polizei am Montagmorgen zunächst nicht vor. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht und wird dort bewacht. (nf)