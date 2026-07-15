Zwei junge Männer sind mutmaßlich in das Büro einer Kirche eingebrochen. Nun sitzen sie in Untersuchungshaft.

In der Nacht zu Mittwoch ist es in Hamburg-Rahlstedt in der Wolliner Straße zu einem Einbruch in ein Bürogebäude gekommen. Zwei mutmaßliche Täter wurden vorläufig festgenommen.

Gegen 3.30 Uhr hatte ein Zeuge in der Wolliner Straße verdächtige Geräusche gehört. Diese kamen aus dem Bürogebäude einer Kirchengemeinde. Kurz darauf sah er zwei Männer, die aus dem Gebäude flüchteten.

Polizei nimmt Tatverdächtige fest

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Zivile Polizeikräfte konnten die Tatverdächtigen aufgrund der Personenbeschreibung schnell ausfindig machen und vorläufig festnehmen.

Die beiden 17- und 26-jährigen Männer wurden in Untersuchungshaft genommen und müssen sich nun vor einem Haftrichter verantworten. Die Ermittlungen wegen des Verdachts auf Einbruchdiebstahl laufen. (kla)