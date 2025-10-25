Kioske und Kulturverein durchsucht: Das fanden die Beamten

In Altona und auf St. Pauli haben Beamte von Zoll und Polizei am Freitagabend mehrere Kioske und einen Kulturverein überprüft. Dabei wurden neben illegalen Spielautomaten auch Drogen und Tabakprodukte sichergestellt.

Wie die Polizei auf Nachfrage bestätigte, handelte es sich um einen sogenannten Verbundeinsatz von Bezirksamt, Polizei und Zoll. Mehrere Kioske und ein Kulturverein wurden überprüft. Im Visier der Beamten standen unversteuerter Tabak und illegale Spielautomaten.

Nicht versteuerte Vapes und Unregelmäßigkeiten an der Kasse

In einem Kiosk an der Straße Hohenesch wurden bei der Kontrolle mehrere unversteuerte Tabakprodukte wie Vapes sichergestellt. Gegen den Betreiber wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Im Umfeld des Ladens überprüften die Beamten mehrere Heranwachsende und stellten geringe Mengen Drogen sicher.

Auch in einem Kiosk an der Clemens-Schultz-Straße wurde unversteuerter Tabak gefunden. Mit den Waren war in einem weiteren Kiosk an der Max-Brauer-Allee alles in Ordnung: Aber ein Angestellter arbeitete offenbar schwarz. Zudem wurden Unregelmäßigkeiten in der Registrierkasse festgestellt.

Außerdem wurde ein Kulturverein an der Virchowstraße wurde überprüft. Dort fanden die Beamten drei illegale Spielautomaten sowie ein nicht zugelassenes Wett-Terminal. Alles wurde sichergestellt.