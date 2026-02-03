Bewaffnete überfallen Kiosk – Inhaber reagiert extrem cool

Drei Männer haben am Sonntagabend versucht, einen Kiosk in Barmbek-Nord zu überfallen. Die Täter drohten mit einer Schusswaffe. Beute machten sie nicht – der Inhaber vertrieb sie mit einem Fingerzeig.

Der Vorfall spielte sich gegen 21.35 Uhr am Elligersweg ab. Laut Polizei betraten drei Männer einen Kiosk, bedrohten den Inhaber (58) mit einer Schusswaffe und forderten Geld.

Barmbek-Nord: Inhaber des Kiosks vertreibt die Täter

Der 58-Jährige weigerte sich, Geld herauszugeben, und zeigte auf eine Videoüberwachungskamera. Die Täter traten die Flucht an. Mehrere Streifenwagen fahndeten vergeblich nach ihnen.

Nun sucht die Polizei nach den Männern. Täter 1 ist etwa 25 bis 30 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß, er ist laut Polizei schwarz. Er trug dunkle Kleidung. Täter 2 ist circa 1,60 Meter groß, er hat eine dünne Statur und trug dunkle Kleidung. Täter 3 ist circa 25 bis 30 Jahre alt und etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, er ist laut Polizei schwarz. Er trug dunkle Kleidung und einen Anglerhut. Hinweise an Tel. 4286 56789.