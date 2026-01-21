Kinder gehen über brüchiges Eis – Großeinsatz an Hamburger See

Am Mittwochnachmittag haben sich drei Jungen im Öjendorfer Park in Gefahr gebracht. Sie waren über das teilweise brüchige Eis zu einem Landvorsprung gegangen – und saßen dort fest.

Zu dem Einsatz kam es gegen 15.35 Uhr. Laut Feuerwehrsprecher waren am Öjendorfer See am Reinskamp (Billstedt) drei Kinder in Gefahr geraten. Deshalb rückte neben einem Löschzug auch die Tauchergruppe aus, vorsichtshalber wurde zudem ein Notarzt alarmiert.

Kinder mit Schlauchboot in Sicherheit gebracht

Die Jungen im Schulalter hatten sich auf das brüchige Eis begeben, um einen Landvorsprung zu erreichen. Dabei brachen sie teilweise die Eisschicht auf und kamen nicht mehr zurück. Die Feuerwehr brachte sie mit einem Schlauchboot sicher ans Ufer und ermahnte sie anschließend. Verletzt wurde zum Glück niemand.