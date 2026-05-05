Notarzteinsatz in Hamburg: Kleinkind (1) fällt aus zweitem Stock

Tragisches Unglück in Dulsberg: Am Dienstagmittag ist ein Kind aus der zweiten Etage in die Tiefe gefallen.

Laut Feuerwehr wurden die Rettungskräfte gegen 12.20 Uhr zur Oberschlesischen Straße gerufen. Von dort war ein Sturz aus dem Fenster gemeldet worden. Am Einsatzort fanden die Feuerwehrleute ein Kind auf dem Gehweg vor dem Haus.

Nach Sturz: Kind im Krankenhaus

Laut einem Sprecher war der Einjährige ansprechbar. Nachdem es vom Notarzt versorgt war, wurde er ins UKE gebracht. Nach jetzigem Stand soll der Junge sehr viel Glück gehabt haben. Das Alter des Kindes stellte die Retter vor Probleme, da es nicht artikulieren kann, wo es Schmerzen hat.

Ein Löschfahrzeug begleitete den Transport in die Klinik, um bei einer möglichen Verschlechterung des Zustands schnell ausreichend Kräfte für lebensrettende Maßnahmen vor Ort zu haben.

Ein Familienangehöriger erlitt einen Schock. Er wurde vom Rettungsdienst betreut. Später übernahmen Mitarbeiter des Kriseninterventionsteams (KIT) die weitere Betreuung. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen des Sturzes.

Transparenzhinweis: In einer früheren Fassung des Artikels wurde das Alter des Kindes mit zwei Jahren angegeben.